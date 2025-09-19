Al via il Ferrara Film Festival con Kabir Bedi e Paul Haggis
Il Ferrara Film Festival celebra nel 2025 la sua decima edizione (20–28 settembre) con un messaggio chiaro e controcorrente: liberare la cultura da ogni forma di ideologizzazione e restituire al cinema la sua funzione originaria di racconto, riflessione e identità. A raccogliere questa sfida è Claudia Conte, giornalista, scrittrice e imprenditrice culturale, appena nominata Co-Direttrice Artistica della kermesse. Una scelta in netta discontinuità con molte direzioni artistiche del panorama internazionale come Cannes, spesso piegate – come lei stessa denuncia – a logiche “di compiacimento ideologico e culturale, dove regna la visione woke”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
