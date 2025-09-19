Il museo Carmi ospita il laboratorio “ Sguardi Stenopeici ”, un percorso teorico e pratico aperto a tutti e gratuito. L’obiettivo è quello di avvicinare i partecipanti al mondo della fotografia analogica e alle tecniche antiche attraverso la sperimentazione pratica e creativa. Il primo laboratorio si terrà il 26, 27, 28 settembre, mentre il secondo sarà il 10, 11, 12 ottobre in orario di apertura del museo 9:30-12 e 14-16:30. Durante il corso, i partecipanti apprenderanno i principi ottici alla base della fotografia stenopeica, impareranno a realizzare le macchine fotografiche stenopeiche utilizzando materiali di recupero e sperimenteranno con esposizioni e sviluppi in camera oscura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via i corsi di fotografia stenopeica