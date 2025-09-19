Al via i casting per piccoli ruoli e comparse nel cortometraggio La voce della pace di Modestino Di Nenna

Al via i casting in Campania per il nuovo cortometraggio a tema sociale “La voce della pace”, scritto e diretto dal regista Modestino Di Nenna e prodotto da Followerone Srl, Irpinia Film Academy e Comune di Altavilla Irpina (AV).Il progetto cinematografico, dal forte valore simbolico e sociale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

