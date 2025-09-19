Al Sbordone nasce uno sportello d’ascolto per tutta la comunità scolastica

Un luogo protetto prende forma al Liceo “F. Sbordone” di Napoli: il Centro Ascolto sostiene studenti, famiglie e personale, garantendo riservatezza e accoglienza. L’istituto, guidato dalla preside Laura Colantonio, affianca al servizio un video nato dall’ingegno dei docenti impegnati nell’innovazione creativa, per ribadire: per i ragazzi noi ci siamo, sempre. Uno spazio di ascolto permanente . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

