Al porto di Ravenna sono stati bloccati due container di esplosivi diretti in Israele
Nella giornata di ieri, due camion sono stati costretti a rimanere al porto di Ravenna. I mezzi trasportavano trasportavano container carichi di esplosivi, con ogni probabilità munizioni prodotte in Repubblica Ceca. Alcuni operatori portuali avevano denunciato l’arrivo del carico 1-B-4 (quindi esplosivi) già martedì, mentre i veicoli si trovavano ancora al confine tra Austria e Italia. I mezzi non hanno ricevuto l’autorizzazione a entrare nell’area del terminal dove li stava aspettando una nave della compagnia di navigazione israeliana Zim, diretta ad Haifa. A richiedere il blocco sono stati il comune di Ravenna, la provincia e la Regione Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: porto - ravenna
Sapir, Ancisi (LpRa) sferra l'attacco: "Bilancio misero, il porto di Ravenna va liberato da questa zavorra"
Cyber-attacchi e spionaggio: il porto di Ravenna si affida a Israele per proteggere i suoi commerci (anche di armi)
Il porto di Ravenna cresce del 5,6%
A Ravenna, i lavoratori del porto scoprono un nuovo passaggio illegale di armi per Israele Gli amministratori locali stavolta lo bloccano Taiani, cuor di leone, se ne lava le mani Perché? Perché “è solo un transito” Oggi scioperi e mobilitazioni contro il genocidi - X Vai su X
Grazie ai portuali, al Sindaco, alla Provincia di Ravenna e alla Regione che si sono subito attivati per bloccare e non movimentare due container contenenti esplosivi e diretti al porto di Haifa. Bisogna parteggiare - facebook.com Vai su Facebook
Al porto di Ravenna non hanno fatto partire due container di esplosivi diretti in Israele; Armi per Israele, bloccati due container nel porto di Ravenna. Tajani: “Non sono italiane”; Armi dirette in Israele con il trucco. Ravenna insorge: non si passa.
Al porto di Ravenna sono stati fermati due container di esplosivi diretti in Israele - Su richiesta delle autorità locali il carico è stato rimandato indietro: secondo Tajani non erano armi italiane ... Secondo ilpost.it
Armi dirette in Israele al porto di Ravenna, il sindaco le blocca. Schlein con lui, Tajani: “Non sono italiane” - Il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni ora chiede "una azione del Governo italiano, che fa finta di non sapere che dai nostri porti continuano a transitare armi destinate ad azioni contrari alla n ... Segnala dire.it