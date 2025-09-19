al porto di ravenna sono stati bloccati due container di esplosivi diretti in israele

Nella giornata di ieri, due camion sono stati costretti a rimanere al porto di Ravenna. I mezzi trasportavano trasportavano container carichi di esplosivi, con ogni probabilità munizioni prodotte in Repubblica Ceca. Alcuni operatori portuali avevano denunciato l’arrivo del carico 1-B-4 (quindi esplosivi) già martedì, mentre i veicoli si trovavano ancora al confine tra Austria e Italia. I mezzi non hanno ricevuto l’autorizzazione a entrare nell’area del terminal dove li stava aspettando una nave della compagnia di navigazione israeliana Zim, diretta ad Haifa. A richiedere il blocco sono stati il comune di Ravenna, la provincia e la Regione Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

