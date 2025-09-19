Al Pigneto ripartono i lavori per la nuova fermata di interscambio | modifiche alla circolazione

Roma, 19 settembre 2025 – Ripartono le attività propedeutiche per la realizzazione della nuova fermata di interscambio Roma Pigneto, destinata a diventare un nodo strategico della mobilità capitolina. Dopo i cantieri attivati nel mese di agosto, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha programmato una serie di interventi che si svolgeranno in alcuni fine settimana del 2025 e del 2026. Si tratta di lavori fondamentali per la prima fase del progetto, che porterà all’apertura della fermata in una configurazione “light”: i treni potranno fermare in corrispondenza del Pigneto, grazie a una sistemazione provvisoria all’aperto, caratterizzata da una copertura trasversale parziale della trincea ferroviaria. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

