Al Monte l’omaggio degli ax allievi al maestro Michelangelo Severi

La famiglia di Michelangelo Severi, ad un anno dalla sua scomparsa, organizza un concerto in sua memoria domenica alle 16:30 al chiostro dell' Abbazia di Santa Maria del Monte. Un concerto fortemente voluto in un luogo simbolo per tutta la famiglia e per Michelangelo che era socio onorario degli Amici del Monte. Quattro generazioni di ex allievi di Michelangelo Severi si riuniranno per dare vita a un concerto che è molto più di un semplice evento musicale: è un atto d’amore, un gesto di continuità, un tributo a chi ha insegnato che la musica è, prima di tutto, condivisione. Tre secoli di musica si intrecciano in un percorso che va da Bach a Barrios, da Schubert a Gounod, da Tárrega a Mozzani, fino a toccare pagine rare ed evocative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
