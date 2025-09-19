Al Matricola day la Liuc si scopre sempre più internazionale | nuovi corsi in inglese già iscritti i primi 15 studenti stranieri

Castellanza (Varese), 19 settembre 2025 – Si torna sui banchi anche alla Liuc, l’Università Carlo Cattaneo: al Matricola day, il benvenuto nel parco dell’ateneo ai nuovi studenti, sia della laurea triennale sia della magistrale in Economia e Ingegneria gestionale. I giovani hanno avuto la possibilità di conoscere le associazioni studentesche, gli Alumni e i gruppi sportivi. L’avvio dell’attività didattica è stato aperto dal saluto della rettrice Anna Gervasoni, che si è recata in tutte le aule a dare il suo personale benvenuto. “ Alla Liuc – ha detto – le matricole non sono numeri, ma persone attorno alle quali costruire un progetto formativo: da noi trovate un contesto innovativo e internazionale che vi assicura un ingresso privilegiato nel mondo del lavoro e questo lo dimostrano le storie di successo professionale dei nostri alunni”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

