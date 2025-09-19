Al Kilometro Rosso la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori
Venerdì 26 settembre torna a Bergamo La Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, organizzata da Fondazione BergamoScienza nell’ambito dell’evento internazionale istituito dalla Commissione Europea. L’appuntamento è al Parco Scientifico e Tecnologico Kilometro Rosso (via Stezzano 87, Bergamo, Ingresso EST – Gate 4) a partire dalle 18 per un programma ricchissimo di attività. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per avvicinare il pubblico, specialmente i più giovani, al mondo della ricerca scientifica e tecnologica, favorendo un dialogo diretto tra ricercatori e ricercatrici, istituzioni e cittadini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: kilometro - rosso
Da settembre Kilometro Rosso amplia la sua offerta formativa grazie ai contenuti didattici del progetto , finanziato da EIT Manufacturing! Lavori nel settore manifatturiero e vuoi acquisire competenze di #EconomiaCircolare, #ProduzioneVerde Vai su Facebook
