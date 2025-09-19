Al FotoCineClub c' è la collettiva ‘Ri-guarda Foggia’
Sabato 20 settembre alle 19 presso la sede del ‘FotoCineClub’ Foggia in via Ester Loiodice, 1, sarà inaugurata la mostra ‘Ri-guarda Foggia’ collettiva dei soci del sodalizio foggiano. La mostra, che fa parte dell’ampio e articolato programma della 14ma edizione di ‘FoggiaFotografia: La Puglia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: fotocineclub - collettiva
“Ri-guarda #Foggia”, la città con occhi diversi: al FotoCineClub la collettiva dei soci - X Vai su X
Il Coordinamento Circoli Fotografici dell’Isontino è lieto di inviarvi all’apertura della mostra fotografica collettiva "6 x ...UNA MOSTRA" – 27^ edizione a tema "PALCOSCENICO" inaugurazione: SABATO 30 agosto 2025 - ore 18:00 Kulturni Center “Lojze Bratuž” Vai su Facebook