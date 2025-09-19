Al Festival del Cinema di San Sebastian ci sarà anche Angelina Jolie

Ci sarà anche Angelina Jolie al Festival di San Sebastian, la rassegna cinematografica che ogni anno, a settembre, va in scena nei Paesi Baschi. La star sarà l’ospite d’onore della serata del 21 settembre, presentando al festival spagnolo Couture, il film principale in concorso della regista francese Alice Winocour. Angelina Jolie al Festival di San Sebastian con Couture. La pellicola è ambientata nel corso della Paris Fashion Week, e Jolie recita al fianco di Louis Garrel e Garance Marillier, anch’essi presenti al festival con la regista Winocou. Couture è stato presentato in anteprima mondiale al Toronto Film Festival. 🔗 Leggi su Amica.it

