Chi temeva che l’umiliazione del fallimento, il doppio salto all’indietro fino all’Eccellenza, l’impossibilità di utilizzare il nome Spal e lo storico marchio provocassero un fisiologico allontanamento di gran parte dei tifosi dalla squadra, può tirare un sospiro di sollievo. I numeri della campagna abbonamenti e delle prime partite, sia di Coppa Italia che di campionato – sia in casa che in trasferta – accendono i riflettori su un fenomeno più unico che raro: la passione del popolo biancazzurro per la Spal ha davvero pochi eguali. Partiamo dagli abbonamenti: sono state vendute complessivamente 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al cuor non si comanda. Spal, 5000 tifosi di media. Nessuno come al Mazza