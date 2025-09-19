Al cuor non si comanda Spal 5000 tifosi di media Nessuno come al Mazza
Chi temeva che l’umiliazione del fallimento, il doppio salto all’indietro fino all’Eccellenza, l’impossibilità di utilizzare il nome Spal e lo storico marchio provocassero un fisiologico allontanamento di gran parte dei tifosi dalla squadra, può tirare un sospiro di sollievo. I numeri della campagna abbonamenti e delle prime partite, sia di Coppa Italia che di campionato – sia in casa che in trasferta – accendono i riflettori su un fenomeno più unico che raro: la passione del popolo biancazzurro per la Spal ha davvero pochi eguali. Partiamo dagli abbonamenti: sono state vendute complessivamente 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Al cuor non si comanda. Spal, 5000 tifosi di media. Nessuno come al Mazza.
