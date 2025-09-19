Al centro commerciale Castello grande raccolta di cibo per gli amici a 4 zampe

Perugiatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sensibilizzare rispetto all’importanza dell’adozione e della cura degli animali bisognosi. Con questo nobile obiettivo, il centro commerciale Castello di Città di Castello, da sempre attento alle tematiche sociali come nella filosofia di PAC 2000A Conad, ha organizzato alcune iniziative in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

