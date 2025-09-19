Al centro commerciale Castello grande raccolta di cibo per gli amici a 4 zampe
Sensibilizzare rispetto all’importanza dell’adozione e della cura degli animali bisognosi. Con questo nobile obiettivo, il centro commerciale Castello di Città di Castello, da sempre attento alle tematiche sociali come nella filosofia di PAC 2000A Conad, ha organizzato alcune iniziative in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: centro - commerciale
Banda fa esplodere il bancomat del centro commerciale e scappa con i soldi
Cesano Boscone, il centro commerciale Porte di Milano non chiude: raggiunto accordo tra parti
Il centro commerciale Porte di Milano non chiuderà, l'annuncio definitivo: cosa succederà ora
Fumo in un centro commerciale a Civate, evacuati clienti e dipendenti Momenti di apprensione questa mattina intorno alle 8: una nube di fumo ha invaso la galleria, ma si è trattato di un errore. Clienti e personale evacuati, sul posto Vigili del fuoco, forze dell’or Vai su Facebook
Al centro commerciale Castello protagonisti gli amici a 4 zampe; Il Centro commerciale Castello compie 20 anni: due giorni di festa con torta e ospiti speciali; Il Centro commerciale Castello compie 20 anni.
Vede i ladri nella sua auto, tentata rapina al centro commerciale - Le luci del centro commerciale il Castello disegnano le loro ombre sul quel pezzo di città. Da ilrestodelcarlino.it