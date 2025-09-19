Roma, 18 set. (askanews) - "La cucina italiana" candidata a Patrimonio dell'Umanità. Al ministero della Cultura (MiC) per presentare l'iniziativa "Vai Italia", a sostegno della candidatura, il cui esito verrà svelato solo il 10 dicembre a Nuova Delhi, sono intervenuti il paroliere Mogol, il cantautore, voce della canzone italiana nel mondo, Al Bano, il produttore musicale Fio Zanotti, il direttore dell'Antoniano, frate Giampaolo Cavalli e il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi. "Vai Italia" è anche il brano colonna sonora dell'iniziativa. Autore della musica Oscar Prudente, testo di Mogol: "Mi farebbe molto piacere che (questo brano) incrementasse l'affetto per il nostro Paese, perché questo è il fine di questa canzone". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Al Bano e Mogol in "Vai Italia", la Cucina Italiana candidata Unesco