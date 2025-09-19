Aiutateci a ritrovarlo appello del Comune per la scomparsa di Lillo Bisazza

Messinatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ore di preoccupazione per la scomparsa di un anziano che manca da casa da mercoledì corso. Si tratta di Letterio Bisazza, detto Lillo. L’invito a condividere l'appello e a segnalare qualsiasi informazione utile è stato pubblicato stamattina sulla pagina Facebook del Comune di Santa Lucia del Mela. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

