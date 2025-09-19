Aiutateci a ritrovarlo appello del Comune per la scomparsa di Lillo Bisazza
Ore di preoccupazione per la scomparsa di un anziano che manca da casa da mercoledì corso. Si tratta di Letterio Bisazza, detto Lillo. L’invito a condividere l'appello e a segnalare qualsiasi informazione utile è stato pubblicato stamattina sulla pagina Facebook del Comune di Santa Lucia del Mela. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: aiutateci - ritrovarlo
