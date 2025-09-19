Aiom | 63% medici favorevoli a eutanasia in pazienti oncologici
Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - Il 63% dei clinici è favorevole all'eutanasia nei pazienti oncologici (il 50% in determinate circostanze, il 13% sempre). Il 60% effettua trattamenti anticancro nell'ultimo mese di vita. Però il 32% dichiara di non sentirsi abbastanza preparato ad assistere il malato oncologico in questa ultima fase del percorso di cura e il 90% ritiene sia necessaria una legge nazionale sul tema. Sono i principali risultati del sondaggio su 562 clinici promosso dall'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) e da Fondazione Aiom e presentati nel convegno sulle 'Giornate dell'Etica' dedicato al 'Fine vita: la cura oltre la malattia', che si apre oggi a Lecce. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: aiom - medici
"Dall’istologia al target: verso una medicina di precisione e di valore" è il tema del congresso regionale della sezione Puglia di AIOM (Associazione italiana oncologia medica), in corso a Brindisi nel Grande Albergo Internazionale. "L'obiettivo del congresso - s Vai su Facebook
Aiom: 63% medici favorevoli a eutanasia in pazienti oncologici.
Aiom, 63% medici favorevole a eutanasia nei pazienti oncologici - Il 63% dei medici è favorevole all'eutanasia nei pazienti oncologici (il 50% in determinate circostanze, il 13% sempre). Scrive ansa.it
Aiom: "63% medici favorevoli a eutanasia in pazienti oncologici" - Il 63% dei clinici è favorevole all'eutanasia nei pazienti oncologici (il 50% in determinate circostanze, il 13% ... Segnala iltempo.it