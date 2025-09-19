Aidem Educazione Civica AS 2025 26 | come strutturare percorsi e progetti conformi alle Linee Guida DM 183 24 – Corso accreditato MIM

Corso online accreditato MIM (8 ore), suddiviso per tipologia e grado di scuola, per l’insegnamento dell’Educazione Civica secondo quanto stabilito dalle nuove Linee Guida (D.M. 18324) – Indicazioni, spunti pratici, esempi di progetti, template UdA e attività laboratoriali per una trattazione coinvolgente e specifica per ogni grado d’istruzione. Anche per l’Anno Scolastico 202526 sono operative . L'articolo (Aidem) Educazione Civica A.S. 202526: come strutturare percorsi e progetti conformi alle Linee Guida (D.M. 18324) – Corso accreditato MIM . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it