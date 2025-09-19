Aica vuole vendere anche in bottiglia | ecco l' idea dell' Acqua degli Dei

Agrigentonotizie.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Imbottigliare, dopo averla microfiltrata, la stessa acqua che viene distribuita dai rubinetti dei cittadini - quando questo avviene, chiaramente - perché venga usata da ristoranti, bar e strutture ricettive. Tutto con un nome assolutamente accattivante e per certi versi “mitico”: l'"Acqua degli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aica - vuole

Polemica sull’accordo fra Aica e Siciliacque, AltraSciacca: "Si vuole far fallire il consorzio"

Aica vuole a vendere anche in bottiglia: ecco l'idea dell' "Acqua degli Dei"

Aica vuole a vendere anche in bottiglia: ecco l'idea dell' Acqua degli Dei.

Cerca Video su questo argomento: Aica Vuole Vendere Bottiglia