Ai Mondiali di atletica è la notte di Curiazzi Pavese in lizza per un posto nella 4x100

TOKYO. Alla penultima giornata dei Mondiali di atletica arriva il momento delle bergamasche Federica Curiazzi e (forse) Alessia Pavese. Curiazzi sarà in gara nella 20 km di marcia, Pavese spera in un posto nella 4x100. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Ai Mondiali di atletica è la notte di Curiazzi. Pavese in lizza per un posto nella 4x100

In questa notizia si parla di: mondiali - atletica

Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso

Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano

Mondiali atletica oggi. Da Palmisano a Battocletti, programma giornata e dove vedere italiani in tv (in chiaro) e streaming - X Vai su X

Alla penultima giornata dei Mondiali di atletica arriva il momento delle bergamasche Federica Curiazzi e (forse) Alessia Pavese. Curiazzi sarà in gara nella 20 km di marcia, Pavese spera in un posto nella 4x100. Vai su Facebook

LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | Coiro sfiora la finale negli 800 è il momento di Diaz e Dallavalle; LIVE Mondiali di atletica | Furlani oggi in pedana Asta c' è Duplantis per il record; Iliass Aouani bronzo ai Mondiali | Tutto è possibile Diranno che sono rubato dal Marocco? Chi se ne frega.

Mondiali di atletica, i risultati della notte: Aouani vince il bronzo nella maratona - Nella notte italiana anche le qualificazioni del salto con l’asta femminile, con Roberta Bruni che si è qualificata con un 4,60 al primo tentativo dopo il 4,45 ottenuto al secondo. Segnala sport.sky.it

Mondiali di atletica, i risultati della notte: Fantini in finale nel martello - Seconda giornata di gare ai Mondiali di atletica a Tokyo: nella notte italiana Sara Fantini ha centrato la finale nel lancio del martello. Secondo sport.sky.it