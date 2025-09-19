Aguirre furore di Dio | al Rouge et Noir il film capolavoro del maestro Werner Herzog

Lunedì 22 settembre al Supercineclub “Aguirre, furore di Dio” di Werner Herzog ("Aguirre, der Zorn Gottes", RFT-Perù-Messico1972, 100'), la proiezione rappresenta anche il primo appuntamento di un ciclo, infatti in occasione della consegna del Leone d’Oro alla carriera a Werner Herzog da parte. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: aguirre - furore

Questa settimana al Cinema Boldini… Pront? a tornare in Sala Estense? Vi aspettiamo da questa sera per la prima settimana di Cinema insieme. ` Super happy forever, Kohei Igarashi ` Aguirre - furore di Dio, Wer - facebook.com Vai su Facebook

“Aguirre, furore di Dio”: al Rouge et Noir il film capolavoro del maestro Werner Herzog; Aguirre, furore di Dio – Distribuzione; Il Supercineclub riparte da Lynch con “Velluto blu”, poi Herzog e Hitchcock.

Paddington 3 è stato influenzato da Aguirre, furore di Dio e Fitzcarraldo di Werner Herzog - Due dei più grandi capolavori di Herzog hanno finito per essere un'ispirazione per il terzo capitolo della saga d'animazione I film di Paddington sono sempre stati impregnati di un profondo amore per ... Lo riporta movieplayer.it