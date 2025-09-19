“Le imprese agricole lombarde – ha sottolineato Maione – hanno accettato la sfida della sostenibilita’ puntando su tecnologie innovative e tecniche di coltivazione all’avanguardia, senza tralasciare energia green ed economia circolare”. “Efficienza energetica, rinnovabili, Internet delle Cose e agricoltura di precisione – ha proseguito l’assessore – sono solo alcuni degli strumenti adottati dal settore, che abbina l’elevata qualita’ delle produzioni con la tutela dell’ambiente. Un’agricoltura moderna e sostenibile non solo riduce gli impatti ambientali, ma garantisce anche efficienza, reddito e nuove opportunita’ di occupazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Agroalimentare: Lombardia prima regione per fatturato con 50 miliardi