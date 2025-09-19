Agrigento 2025 la quinta edizione della scuola del CeSDAS al Regina Margherita

Giunge alla quinta edizione la scuola del CeSDAS, il Centro internazionale di drammaturgia dello spazio diretto da Andrea Cusumano. Organizzata da Qmedia e parte integrante del programma ufficiale di Agrigento capitale italiana della Cultura 2025, la scuola si svolgerà dal 6 al 22 ottobre presso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

CeSDAS 2025 a Racalmuto: call for participants - Giunge alla quinta edizione la scuola del CeSDAS, il Centro Internazionale di Drammaturgia dello Spazio diretto da Andrea Cusumano. Secondo scrivolibero.it

