Agricoltura il Pd avvia un ciclo di incontri | Servono strategie e infrastrutture
Parte dal capoluogo ligure, nella sede del Partito democratico di via xx Settembre, il ciclo di incontri regionali dedicato al rilancio dell'agricoltura in Liguria. L'iniziativa, che coinvolgerà nei prossimi mesi tutte le province, ha visto questa mattina il primo appuntamento pubblico con.
Questa mattina ho incontrato l'assessore all'Agricoltura della Campania, @nicola_caputo, per avviare un percorso condiviso sulla valorizzazione delle tipicità locali e della biodiversità, con particolare riferimento all'Alta Irpinia. Dalla mela limoncella ai fagioli, f
Imprenditoria giovanile in agricoltura, la Camera avvia discute su proposta di legge Carloni (Lega) - La Camera dei Deputati ha avviato la discussione sulla proposta di legge sull'imprenditoria giovanile in agricoltura, presentata dal Presidente della Commissione Agricoltura, l'onorevole Mirco Carloni ...
Agricoltura, Forattini (PD): Servono politiche di prospettiva - "L'agricoltura è un tema principale nell'agenda politica del Partito Democratico, per questo abbiamo avviato un confronto con le aziende del settore.