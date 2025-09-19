Aggressioni a autisti e tassisti la Uil | Le zone rosse non bastano servono pene più pesanti

"Ancora una volta dobbiamo intervenire nuovamente - si legge in una nota del segretario generale Uil Emilia-Romagna Marcello Borghetti e del segretario generale Uiltrasporti Emilia Romagna Fabio Piccinini - in merito al fenomeno aggressioni nei confronti del personale che svolge servizi pubblici. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Basta sassaiole, aggressioni agli autisti e violenza sugli autobus: Amat attiva il "panic button"

Tassisti accusati di aver aggredito un autista Uber: "Gettato a terra e picchiato con pugni e calci" - Il 26 luglio scorso un uomo, che lavora come autista Uber, è finito al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele a Milano perché ha subito un'aggressione.

Autista Uber inseguito, gettato a terra e picchiato a pugni e calci da due tassisti: «Dicevano "infame", le mie clienti terrorizzate» - È finita nel pronto soccorso del San Raffaele la disavventura di un autista Uber che ha denunciato di essere stato insultato, inseguito e picchiato da un tassista dopo che aveva fatto salire in piena ...