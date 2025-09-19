Aggredito con lo spray al peperoncino e rapinato dell' auto | fermata una coppia

Due cittadini marocchini, un uomo di 27 anni e una donna di 29, residenti ad Agrigento e Favara, sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di avere messo a segno la rapina ai danni di un ventottenne di Favara, aggredito e stordito con spray al peperoncino e derubato della sua Mercedes. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Favarese aggredito e rapinato ad Agrigento, fermati due marocchini - In manette un uomo e una donna ritenuti i responsabili della rapina ai danni di un ventottenne di Favara: in casa avevano anche mezzo chilo di marijuana ... Lo riporta grandangoloagrigento.it

Favarese rapinato ad Agrigento, in due lo aggrediscono e gli portano via la macchina - I malviventi lo hanno bloccato, aggredito e, dopo essere saliti in auto, sono fuggiti ... grandangoloagrigento.it scrive