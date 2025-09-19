Aggredita in pubblico | l’incubo di Bonnie Blue diventa realtà

L’audace star vive in una costante paura degli attacchi: ‘Il mio incubo è l’acido’. Era il suo timore più grande, ed è accaduto. Bonnie Blue, 26 anni, star del cinema per adulti, è stata aggredita in un locale notturno a Sheffield durante una tappa del suo tour universitario “Bang Bus”. Appena 40 minuti dall’inizio dell’evento, una ragazza in fila per incontrarla si è girata e le ha sferrato un pugno alla mascella. I video diffusi online mostrano la polizia accorrere tra lo sconcerto degli studenti. Un evento che degenera. La serata, iniziata con code e controlli serrati, aveva già registrato tensioni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

