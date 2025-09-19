Aggredisce la moglie alla gola | Mi ha minacciato di morte 43enne a processo per lesioni

Aggressione, lesioni e minacce ai danni di una donna di 30 anni del Bangladesh residente a Cesena da 13 anni. Con queste accuse è finito ieri in tribunale a Forlì un 43enne originario del Bangladesh con cittadinanza italiana, perché, durante un litigio accaduto in casa a Cesena il 21 maggio del 2023, avrebbe picchiato la moglie, stringendole la gola come per soffocarla. Il marito, che vive ancora con la compagna, l’avrebbe anche gravemente minacciata dicendole "Quando torniamo in Bangladesh ti ammazzo". L’uomo, difeso a processo dall’avvocato Raffaele Pacifico, non era presente ieri in aula. C’era invece la parte offesa, la moglie, che è stata sentita dal giudice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aggredisce la moglie alla gola: "Mi ha minacciato di morte" 43enne a processo per lesioni

In questa notizia si parla di: aggredisce - moglie

Tentato omicidio, aggredisce la moglie con la roncola: donna gravissima in ospedale

Ubriaco aggredisce moglie e morde un poliziotto alla coscia: 33enne finisce in carcere a Rimini

Scambia il tecnico della caldaia per l'amante dell'ex moglie e lo aggredisce: "Accecato dalla gelosia"

Ragusa, maltratta la moglie e aggredisce carabinieri con martello: arrestato #ragusa - X Vai su X

TG Plus Treviso. . CRONACA. Castelfranco Veneto, autoarticolato si ribalta lungo una rotonda CRONACA. Aggredisce la moglie colpendola con una teiera: condannato CRONACA. Furti e danneggiamenti alle auto in sosta: rimpatrio per uno straniero irregolar - facebook.com Vai su Facebook

Aggredisce la moglie alla gola: Mi ha minacciato di morte 43enne a processo per lesioni; Tentato omicidio a Cava de' Tirreni, accoltella la moglie nel sonno e prova a suicidarsi coi figli in casa; «Ha accoltellato la moglie nel sonno con sette fendenti alla gola, all’addome e alla schiena», il marito ha poi tentato il suicidio.