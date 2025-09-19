Agevolata struttura ‘ndranghetistica | arrestati padre e figlio
A seguito di un'operazione condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) di Bologna, su delega della Procura generale, sono stati eseguiti due ordini di carcerazione per Domenico e Gaetano Oppido. Le condanne sono state rese definitive dalla Corte di Cassazione, confermando le sentenze. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
