Agenti e unità cinofila in azione Doppio blitz contro lo spaccio
Sorpresi a consumare droga in luogo pubblico, per uno scatta il Daspo, per l’altro la sospensione della patente. Doppio intervento della polizia locale di Cesano Maderno nell’ambito del “ Progetto Groane 2025 Controllo parchi e stazioni”. Col supporto dell’ unità cinofila, ora in dotazione alla polizia locale, gli agenti hanno colto in flagranza due cittadini, uno extracomunitario e uno italiano, mentre consumavano stupefacenti. Il primo è stato individuato dagli agenti in zona Stazione, vicino alla ciclabile di via Como, il secondo nei pressi della “Cittadella dei Ragazzi”. Quest’ultimo, a seguito di perquisizione approfondita, è stato anche trovato in possesso di quasi 5 grammi di sostanza stupefacente oltre a quella che stava consumando. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: agenti - unit
CONVENTION AGENTI 2025, TRA SVILUPPO DELLE COMPETENZE E RAFFORZAMENTO DEL TEAM Due giorni di approfondimenti, studio, conoscenza dei materiali e strategie per il futuro nella Convention Agenti 2025 di Ravaioli svoltasi la scorsa settima - facebook.com Vai su Facebook
Agenti e unità cinofila in azione. Doppio blitz contro lo spaccio - Sorpresi a consumare droga in luogo pubblico, per uno scatta il Daspo, per l’altro la sospensione della patente. Lo riporta ilgiorno.it
Perquisizione all' alba in carcere Salerno, in azione 200 agenti - gli agenti si stanno distinguendo nell'attività di prevenzione attraverso i continui ritrovamenti di droga e cellulari negli istituti e non dan ... Come scrive ansa.it