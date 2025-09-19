Sorpresi a consumare droga in luogo pubblico, per uno scatta il Daspo, per l’altro la sospensione della patente. Doppio intervento della polizia locale di Cesano Maderno nell’ambito del “ Progetto Groane 2025 Controllo parchi e stazioni”. Col supporto dell’ unità cinofila, ora in dotazione alla polizia locale, gli agenti hanno colto in flagranza due cittadini, uno extracomunitario e uno italiano, mentre consumavano stupefacenti. Il primo è stato individuato dagli agenti in zona Stazione, vicino alla ciclabile di via Como, il secondo nei pressi della “Cittadella dei Ragazzi”. Quest’ultimo, a seguito di perquisizione approfondita, è stato anche trovato in possesso di quasi 5 grammi di sostanza stupefacente oltre a quella che stava consumando. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Agenti e unità cinofila in azione. Doppio blitz contro lo spaccio