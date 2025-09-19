Afghanistan talebani vietano libri scritti da donne nelle università
Il governo talebano ha rimosso i libri scritti da donne dal sistema di universitario in Afghanistan. Lo riporta la Bbc, spiegando che il provvedimento rientra in un nuovo decreto che include il divieto di insegnare di 18 materie ritenute “in conflitto con i principi della Sharia”. L’emittente inglese spiega che circa 140 libri scritti da donne – fra cui titoli come ‘Sicurezza nel laboratorio chimico’ – sono fra i 680 testi bollati come ‘ preoccupanti ‘ a causa delle loro “ politiche anti-Sharia e anti-talebane “. Inoltre, delle 18 materie prese di mira, sei riguardano nello specifico le donne, perché si tratta di discipline come ‘Genere e sviluppo’, ‘Il ruolo delle donne nella comunicazione’ e ‘Sociologia delle donne’. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: afghanistan - talebani
Afghanistan, ministro del Turismo: "Con i talebani aumentano gli affari"
Afghanistan, ministro del Turismo: "Sotto i talebani aumentano gli affari"
La Russia riconosce l’emirato islamico instaurato dai talebani in Afghanistan
In Afghanistan i Talebani stanno riportando indietro le lancette della storia. Con l’approvazione delle nuove leggi “per combattere il vizio e promuovere la virtù” riportano in auge l’obbligo di velo integrale per le donne e vietano loro di parlare in pubblico. Un att - facebook.com Vai su Facebook
#Afghanistan #terremoto #donne #apartheid #scuola #diritti #talebani Nelle regioni più conservatrici le donne (legalmente e socialmente obbligate ad avere un tutore maschio) ricevono cure insufficienti. Oggi per @repubblica - X Vai su X
Afghanistan, i talebani vietano gli scacchi: un segnale tremendo. Di cosa hanno paura?; In Afghanistan i talebani hanno vietato anche gli scacchi; I talebani vietano gli scacchi in Afghanistan, 'gioco d'azzardo'.
Afghanistan, i Talebani vietano anche gli scacchi: “Stimolano il gioco d’azzardo” - L’oscurantismo talebano, dopo aver imposto di fatto la reclusione e il silenzio alle donne e vietato l’arte nella sue diverse espressioni, adesso si accanisce anche sullo sport. ilfattoquotidiano.it scrive
Afghanistan, i Talebani ora vietano anche il gioco degli scacchi: può stimolare il pensiero critico - In un angolo del mondo dove la libertà si decreta e si cancella a colpi di proclami, i Talebani hanno compiuto l’ennesima mossa all’indietro: vietare gli scacchi. Da rainews.it