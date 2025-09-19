Afghanistan talebani vietano libri scritti da donne nelle università

Il governo talebano ha rimosso i libri scritti da donne dal sistema di universitario in Afghanistan. Lo riporta la Bbc, spiegando che il provvedimento rientra in un nuovo decreto che include il divieto di insegnare di 18 materie ritenute “in conflitto con i principi della Sharia”. L’emittente inglese spiega che circa 140 libri scritti da donne – fra cui titoli come ‘Sicurezza nel laboratorio chimico’ – sono fra i 680 testi bollati come ‘ preoccupanti ‘ a causa delle loro “ politiche anti-Sharia e anti-talebane “. Inoltre, delle 18 materie prese di mira, sei riguardano nello specifico le donne, perché si tratta di discipline come ‘Genere e sviluppo’, ‘Il ruolo delle donne nella comunicazione’ e ‘Sociologia delle donne’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

