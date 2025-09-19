Afghanistan talebani rilasciano una coppia britannica dopo sette mesi

I talebani hanno rilasciato venerdì una coppia britannica detenuta in Afghanistan per più di sette mesi con accuse non rivelate. Lo ha annunciato un funzionario. La decisione dei talebani si colloca nell’ambito di un più ampio sforzo per ottenere il riconoscimento internazionale del loro governo anni dopo aver preso il potere. Il caso di Peter e Barbie Reynolds, di 80 e 75 anni, sottolinea le preoccupazioni dell’Occidente per le azioni dei talebani da quando hanno rovesciato il governo del Paese sostenuto dagli Stati Uniti con un’offensiva lampo nel 2021. I Reynolds avevano vissuto in Afghanistan per 18 anni e gestivano un’organizzazione di istruzione e formazione nella provincia centrale di Bamiyan, e hanno scelto di rimanere nel Paese dopo che i talebani hanno preso il potere. 🔗 Leggi su Lapresse.it

