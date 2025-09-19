Afghanistan ora i talebani mettono al bando da scuole e università persino i libri scritti da donne
Vietati 140 libri, inclusi testi scientifici e corsi su diritti umani e sociologia. Prosegue il progetto del regime talebano di escludere le donne dalla vita sociale e culturale. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: afghanistan - talebani
Afghanistan, ministro del Turismo: "Con i talebani aumentano gli affari"
Afghanistan, ministro del Turismo: "Sotto i talebani aumentano gli affari"
La Russia riconosce l’emirato islamico instaurato dai talebani in Afghanistan
In Afghanistan i Talebani stanno riportando indietro le lancette della storia. Con l’approvazione delle nuove leggi “per combattere il vizio e promuovere la virtù” riportano in auge l’obbligo di velo integrale per le donne e vietano loro di parlare in pubblico. Un att Vai su Facebook
#Afghanistan #terremoto #donne #apartheid #scuola #diritti #talebani Nelle regioni più conservatrici le donne (legalmente e socialmente obbligate ad avere un tutore maschio) ricevono cure insufficienti. Oggi per @repubblica - X Vai su X
Ora i talebani mettono al bando da scuole e università afgane persino i libri scritti da donne; I talebani mettono al bando i partiti politici dopo averli dichiarati non islamici; Non c’è più l’eroina di una volta.
I talebani vietano i libri scritti da donne negli atenei afghani - Il governo talebano ha rimosso i libri scritti da donne dal sistema di insegnamento universitario in Afghanistan, nell'ambito di un nuovo divieto che ha anche messo al bando l'insegnamento dei diritti ... Scrive ansa.it
In Afghanistan i talebani vietano i libri scritti dalle donne - Messi al bando anche l'insegnamento dei diritti umani e i programmi contro le molestie sessuali. Come scrive msn.com