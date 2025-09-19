Vietati 140 libri, inclusi testi scientifici e corsi su diritti umani e sociologia. Prosegue il progetto del regime talebano di escludere le donne dalla vita sociale e culturale. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Afghanistan, ora i talebani mettono al bando da scuole e università persino i libri scritti da donne