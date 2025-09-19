Afghanistan ora i talebani mettono al bando da scuole e università persino i libri scritti da donne

Wired.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vietati 140 libri, inclusi testi scientifici e corsi su diritti umani e sociologia. Prosegue il progetto del regime talebano di escludere le donne dalla vita sociale e culturale. 🔗 Leggi su Wired.it

afghanistan talebani mettono bandoI talebani vietano i libri scritti da donne negli atenei afghani - Il governo talebano ha rimosso i libri scritti da donne dal sistema di insegnamento universitario in Afghanistan, nell'ambito di un nuovo divieto che ha anche messo al bando l'insegnamento dei diritti ... Scrive ansa.it

In Afghanistan i talebani vietano i libri scritti dalle donne - Messi al bando anche l'insegnamento dei diritti umani e i programmi contro le molestie sessuali. Come scrive msn.com

