la partecipante di affari tuoi che ha commosso de martino con la sua storia. Durante l’ultima puntata di Affari Tuoi, trasmessa il 18 settembre 2025, si sono vissuti momenti di grande intensità emotiva. Il conduttore Stefano De Martino si è lasciato coinvolgere dall’esperienza di una concorrente, Ilaria, la quale ha condiviso un racconto personale che ha toccato profondamente il pubblico e il presentatore stesso. momenti di emozione in studio. Il game show di Rai Uno continua a riscuotere successo grazie alla capacità del suo conduttore di creare un clima di empatia e leggerezza. La partecipante, proveniente dalla Puglia, ha ottenuto uno dei premi più alti della serata, riuscendo ad eliminare numerosi pacchi blu fin dall’inizio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Affari tuoi, la storia emozionante di Ilaria e le sue vincite con De Martino