Affari tuoi clamoroso Achille | Chi è mia moglie

Nella serata del 19 settembre, su Rai 1, il quiz "Affari Tuoi" ospita Achille, originario della regione Emilia-Romagna e precisamente dalla città di Modena, dove opera nel settore dedicato agli incidenti stradali all'interno del corpo di Polizia Municipale.Partecipa al gioco già da un'impressionante serie di 20 episodi consecutivi. Ad accompagnarlo in trasmissione c'è Barbara, che definisce "la figlia del suo superiore", e pure lei è impiegata nella Polizia Municipale. In verità, il padre Franco ha ormai lasciato il servizio attivo, ma all'epoca in cui la coppia ha iniziato la relazione, Barbara era effettivamente la figlia del suo diretto responsabile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

