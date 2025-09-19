Affari Tuoi Achille trionfa e Stefano De Martino non frena l’entusiasmo

Stefano De Martino torna a condurre Affari Tuoi, fra emozioni forti, ma anche risate, in una puntata – quella del 19 settembre 2025 – che è stata ricca di colpi di scena. Il concorrente in gioco, Achille, è riuscito infatti ad arrivare alla fine del gioco con quasi tutti i premi a disposizione e rifiutando numerose offerte. Affari Tuoi, Achille dell’Emilia Romagna lascia tutti col fiato sospeso. Nella puntata del 19 settembre 2025 a giocare ad Affari Tuoi è arrivato Achille dell’Emilia Romagna. Il concorrente di Stefano De Martino arriva da Modena e ha scelto di farsi accompagnare in questa avventura dalla compagna Barbara. 🔗 Leggi su Dilei.it

