AEW | Naso rotto per Dax Harwood ma il match a All Out è confermato
Dax Harwood non si lascia fermare da un naso rotto e sarà regolarmente sul ring questo sabato. La star della AEW ha confermato sui social di essersi infortunato durante September to Remember, ma ha chiarito che combatterà comunque ad All Out. L’infortunio è avvenuto quando Christian Cage ha colpito Harwood in pieno volto con un microfono, scatenando una rissa furiosa tra gli FTR e il duo formato da Christian e Adam Copeland. Harwood è rimasto sanguinante mentre gli FTR venivano messi fuori combattimento, ma il veterano non ha alcuna intenzione di tirarsi indietro. Harwood ha raccontato così la situazione: “Oggi ho fatto una radiografia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
