Aerosmith e Yungblud | EP esplosivo One more time

Il ritorno degli Aerosmith con Yungblud: 5 brani inediti, energia generazionale e rock eterno. Scopri l’EP e il singolo “My only angel”. Aerosmith – Press shot by Ross Halfin MILANO – Aerosmith, vincitori di numerosi Grammy® Award e inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame® e la giovane superstar pluripremiata del rock inglese Yungblud annunciano i dettagli del loro EP in collaborazione, “One More Time”. In uscita il 21 novembre via Capitol Records in tutto il mondo, “One More Time” segna il ritorno degli Aerosmith con un disco in oltre 12 anni. Prodotto da Matt Schwartz, “One More Time” contiene 4 brani inediti co-scritti dagli Aerosmith e Yungblud (con entrambi i frontmant che cantano all’interno dei brani) e un nuovo mix realizzato quest’anno del classico “Back In The Saddle”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Aerosmith e Yungblud: EP esplosivo “One more time”

In questa notizia si parla di: aerosmith - yungblud

Gli Aerosmith pubblicano un nuovo singolo dopo oltre dieci anni insieme a Yungblud

da domani nella TOP 20 di Radiofreccia arriva il nuovissimo singolo degli Aerosmith + Yungblud, "My Only Angel" - X Vai su X

da domani nella TOP 20 di Radiofreccia arriva il nuovissimo singolo degli Aerosmith + Yungblud, "My Only Angel" Capitol Records Italy Universal Music Italia Vai su Facebook

Come suonano gli Aerosmith nel loro primo singolo in 13 anni - La voce di Steven Tyler vuole essere la vera protagonista di “My only angel”, il nuovo brano degli Aerosmith in collaborazione con Yungblud e primo estratto dall'Ep collaborativo "One more time". Segnala rockol.it

Lo hanno fatto: è uscita ‘My Only Angel’ degli Aerosmith con Yungblud: «Questo è il rock’n’roll, baby!» - Dopo le controversie, le accuse di violenza nei confronti di Steven Tyler e l’annuncio che non andrà più in tour, la band americana torna sulle scene col nuovo idolo rock inglese criticato per il trib ... rollingstone.it scrive