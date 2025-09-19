Aeroporto nuova destinazione | da maggio il Rimini-Chisinau Il volo operato dalla low cost ucraina

A partire dal prossimo 30 maggio SkyUp collegherà, con un Boeing 737-700, gli aeroporti di Rimini e Chisinau, capitale della Moldavia. SkyUp Airlines ha lanciato un nuovo volo regolare tra Rimini e Chi?in?u per la stagione estiva 2026. Questa rotta diretta renderà i viaggi tra Italia e Moldavia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: aeroporto - nuova

Nuova fermata Pigneto, modifiche alla circolazione ferroviaria sulla FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto

Consiglio comunale, ok al bando per la nuova piscina di Viserba. Investimenti anche su aeroporto Fellini e viabilità

Chiavetta (Anc Palermo): "Aeroporto, vi racconto la nuova visione strategica della nuova governance Gesap"

Spoiler: c'è una nuova compagnia in città (anzi in aeroporto!) ? Benvenuta a Transavia France che da aprile 2026 decollerà verso Parigi Orly con 4 voli settimanali da Pisa! I biglietti sono già in vendita, prenota il tuo viaggio: www.transavia.com Vai su Facebook

Aeroporto, nuova destinazione: da maggio il Rimini-Chisinau. Il volo operato dalla low cost ucraina; Nuovo rotta Alghero-Amsterdam. Due voli settimanali da aprile; VIDEO | Nuovo volo per la Lituania all'Aeroporto d'Abruzzo, 5 in tutto le rotte estive che si aggiungono alle altre 16 mete.

Bologna, dall'aeroporto Marconi alla città anche di notte: «Dal 19 maggio la linea Q, ecco il percorso e il costo» - A Bologna scocca l'ora dell'atteso bus di collegamento con l'Aeroporto Marconi: la nuova linea Q di Tper debutterà lunedì 19 maggio alle 3,45. Segnala corrieredibologna.corriere.it

Aeroporto Orio: pronta la nuova area check in, apertura dal 28 maggio. Le nuove opere - La struttura, che sarà inaugurata giovedì 28 maggio, è dotata di 22 nuovi banchi e 14 postazioni x- Si legge su bergamo.corriere.it