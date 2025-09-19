Aeroporto di Catania tenta di imbarcarsi con documento falso | 33enne arrestata dalla Polizia
Ha cercato di partire dall’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania diretta a Colonia, esibendo una carta d’identità svizzera risultata falsa. Una 33enne cittadina siriana è stata arrestata nei giorni scorsi dalla polizia di frontiera. La donna, fermata ai controlli documentali, non è riuscita a superare la verifica effettuata dagli agenti specializzati nel falso documentale. Il documento,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
