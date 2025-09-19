Aeroporto Carmelo Scelta è il nuovo direttore generale della Gesap

Carmelo Scelta è il nuovo direttore generale della Gesap, la società che gestisce l'aeroporto Falcone Borsellino. Questa la decisione presa all'unanimità dal Consiglio di amministrazione che si è riunito oggi. Scelta ha avuto la meglio su Francesco D'Amico e Roberto Tundo, ovvero gli altri due. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

aeroporto carmelo scelta 232Carmelo Scelta &#232; il nuovo direttore generale di Gesap - PALERMO (ITALPRESS) – Carmelo Scelta, 64 anni, è il nuovo direttore generale di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo. Secondo italpress.com

