ADEN debutta con SOGNI | il nuovo singolo uscito il 12 settembre 2025

Venerdì 12 settembre 2025 ha segnato un nuovo inizio per ADEN, progetto artistico di Andrea Lombardo, cantautore calabrese già finalista all’RDS Summer Festival 2024. Il debutto arriva con SOGNI (Flamingo Management ADA Music Italy), un singolo che segna un cambio di rotta netto rispetto al passato e inaugura una fase musicale più intima, coraggiosa e sperimentale. ADEN-SOGNI ( COVER @Riccardo Ferrero) Indice. SOGNI: il debutto di ADEN tra indie pop e r’n’b. ADEN: un nuovo percorso artistico. Crediti di ADEN – SOGNI. Chi è ADEN. SOGNI: il debutto di ADEN tra indie pop e r’n’b. Il brano mescola indie pop e r’n’b con un suono stratificato che non cerca scorciatoie radiofoniche. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

ADEN debutta con SOGNI, un nuovo inizio distribuito da ADA Music Italy; SOGNI: il debutto che mette a nudo ADEN; Da Roma a Broadway: la storia di chi non ha mai smesso di sognare in grande.

