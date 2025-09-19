Addio estate in Emilia Romagna l’autunno presenta subito il conto | maltempo e 10 gradi in meno

Bologna, 19 settembre 2025- L’estate è finita. Questo che sta per arrivare è l’ultimo weekend coccolati da un duraturo ma piacevole caldo anomalo, perché dall’inizio della prossima settimana si entra ufficialmente in autunno. E non solo per la coincidenza con l’equinozio d’autunno che quest’anno cade il 22 settembre, ma anche per il cambio del tempo radicale che ci apprestiamo a vivere: abbassamento sostanziale delle temperature di circa 10 gradi, piogge e clima, in generale, più freddo. Ombrello a portata di mano e cambio d’armadio in vista dunque per i cittadini dell’ Emilia Romagna. L’ultimo spicchio d’estate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio estate, in Emilia Romagna l’autunno presenta subito il conto: maltempo e 10 gradi in meno

In questa notizia si parla di: addio - estate

Dì addio agli insetti fastidiosi: la lampada anti-zanzare, perfetta per l’estate, è in offerta lampo

Addio vacanze da VIP a Capri? Il caldo estremo e i prezzi alle stelle svuotano le mete cult dell’estate italiana

Addio aria secca: questo raffrescatore con ghiaccio ti salva l’estate (ad un prezzo top)

Addio all'estate e ai 30 gradi di questi ultimi giorni, sta per arrivare il #maltempo: gli esperti prevedono #temporali a partire da lunedì #22settmbre, ecco dove. #meteo #previsionimeteo #piogge #equinozio - X Vai su X

In estate sembrava a un passo dall’addio, poi Dušan Vlahovic è rimasto alla Juventus e in questo avvio di stagione sta dimostrando tutto il suo valore «Ogni giorno devi dimostrare di avere fame. Io la penso così: non sono mai contento. Anche oggi, dopo 2 g Vai su Facebook

Addio estate, in Emilia Romagna l’autunno presenta subito il conto: maltempo e 10 gradi in meno; Aperitivo di fine estate alla Casa della Comunità di Brisighella; Maltempo in Romagna, il meteorologo: “L’estate finirà con l’arrivo della coda dell’uragano Erin”.

Emilia-Romagna, caldo intenso addio: in arrivo temporali e calo delle temperature - Per mercoledì 20 agosto scatta l’allerta gialla ma già in queste ore sono in corso i primi rovesci, a ... Come scrive bologna.repubblica.it

Turismo in Emilia-Romagna: il fascino di Bologna conquista l’Europa nell’estate 2025 - Aumentano sia i voli comprati sia gli alberghi prenotati: ecco perché la città delle Due Torri e la nostra regione sono così ricercate (e il cibo c'entra eccome) Gli europei hanno deciso: per questa ... ilrestodelcarlino.it scrive