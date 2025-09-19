addio amodei scrisse per i morti di reggio emilia

“Compagno cittadino fratello partigiano teniamoci per mano in questi giorni tristi Di nuovo a Reggio Emilia di nuovo là in Sicilia son morti dei compagni per mano dei fascisti“: se c’è una canzone politica e popolare che ha attraversato il tempo, insieme con Bella ciao e poche altre, questa canzone è Per i morti di Reggio Emilia, scritta nel 1960 da Fausto Amodei – scomparso ieri a 91 anni – all’indomani della strage avvenuta nella città emiliana, con la polizia che sparò durante una manifestazione sindacale e uccise cinque operai inermi. Amodei è stato uno dei maggiori interpreti della canzone politica italiana: fece parte con Michele Straniero, Giorgio De Maria, Margot, Emilio Jona e Sergio Liberovici dei “ Cantacronache “, il gruppo considerato precursore della stagione dei cantautori, ma si impegnò anche in politica, tanto da essere eletto in parlamento nel 1968 con il Psiup. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

