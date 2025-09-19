Addio Amodei scrisse Per i morti di Reggio Emilia
“Compagno cittadino fratello partigiano teniamoci per mano in questi giorni tristi Di nuovo a Reggio Emilia di nuovo là in Sicilia son morti dei compagni per mano dei fascisti“: se c’è una canzone politica e popolare che ha attraversato il tempo, insieme con Bella ciao e poche altre, questa canzone è Per i morti di Reggio Emilia, scritta nel 1960 da Fausto Amodei – scomparso ieri a 91 anni – all’indomani della strage avvenuta nella città emiliana, con la polizia che sparò durante una manifestazione sindacale e uccise cinque operai inermi. Amodei è stato uno dei maggiori interpreti della canzone politica italiana: fece parte con Michele Straniero, Giorgio De Maria, Margot, Emilio Jona e Sergio Liberovici dei “ Cantacronache “, il gruppo considerato precursore della stagione dei cantautori, ma si impegnò anche in politica, tanto da essere eletto in parlamento nel 1968 con il Psiup. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: addio - amodei
Addio a Fausto Amodei, voce critica della canzone italiana e fondatore dei Cantacronache - X Vai su X
Addio a Fausto Amodei, fondatore dei “Cantacronache”, autore di pietre miliari nella storia della canzone popolare e di protesta politica quali, tra le tante, “Per i morti di Reggio Emilia”, scritta nel 1960 dopo i moti contro il governo Tambroni, divenuta talme - facebook.com Vai su Facebook
Addio Amodei, scrisse “Per i morti di Reggio Emilia“; Addio a Fausto Amodei : scrisse in una notte “Per i morti di Reggio Emilia”; Fausto Amodei, morto il maestro della canzone politica autore di “Per i morti di Reggio Emilia”.
Addio Amodei, scrisse “Per i morti di Reggio Emilia“ - “Compagno cittadino fratello partigiano / teniamoci per mano in questi giorni tristi / Di nuovo a Reggio Emilia di ... Segnala quotidiano.net
È morto a 91 anni Fausto Amodei, cantautore e politico italiano autore di “Per i morti di Reggio Emilia” - Fausto Amodei, cantautore e politico di sinistra italiano, autore della famosa canzone di protesta del 1960 “Per i morti di Reggio Emilia”, è morto a 91 anni. Secondo ilpost.it