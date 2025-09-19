Addio ad Alfonso Dainotti il nonno vigile delle scuole di Valmadrera | aveva 75 anni

Leccotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Valmadrera piange la scomparsa di Alfonso Dainotti, figura storica e amatissima del volontariato locale, morto in questi giorni all'età di 75 anni. Per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità, dividendo la sua vita tra l'attività di parrucchiere in via Stoppani e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: addio - alfonso

?? Addio ad Alfonso Dainotti, il nonno vigile delle scuole di Valmadrera: aveva 75 anni.

Cerca Video su questo argomento: Addio Alfonso Dainotti Nonno