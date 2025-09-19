Addio a Brett James morto a 57 anni in un incidente aereo in Carolina del Nord il cantante country vincitore di un Grammy Award nel 2005

L’incidente è avvenuto intorno alle 15 ora locale di giovedì, nei cieli di Macon County, vicino a Franklin. Il piccolo velivolo monomotore sul quale viaggiava si è schiantato per cause ancora da accertare. A bordo, oltre a James, c'erano altre 2 persone: nessuno è sopravvissuto Il mondo della. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio a Brett James, morto a 57 anni in un incidente aereo in Carolina del Nord il cantante country vincitore di un Grammy Award nel 2005

In questa notizia si parla di: addio - brett

Addio a Brett James, cantante country da Grammy morto in un incidente aereo

Addio a Brett James, cantante country da Grammy morto in un incidente aereo - (Adnkronos) - Il cantante, compositore e produttore discografico statunitense Brett James, autore di successi country e vincitore di un Grammy Award per 'Jesus, Take The - X Vai su X

Mariella Milani. Glenn Miller · Moonlight Serenade. Il mio saluto ad Armani mentre si svolgono i funerali privati voluti da Giorgio nella cappella di famiglia a Rivalta, sua terra d'origine. #fashion #giorgioarmani #funerali #addio #genioitaliano Vai su Facebook

Addio a Brett James, cantante country da Grammy morto in un incidente aereo; Addio a Brett James, cantante country da Grammy morto in un incidente aereo; Addio a Brett James, cantante country da Grammy morto in un incidente aereo.

Addio a Brett James, cantante country da Grammy morto in un incidente aereo - Il cantante, compositore e produttore discografico statunitense Brett James, autore di successi country e vincitore di un Grammy Award per 'Jesus, Take The Wheel', è morto in un incidente aereo nella ... msn.com scrive

Chi era Brett James, star del country morta in un incidente aereo - Tra le sue canzoni più note, "Jesus, take the wheel": la scrisse nel 2006 per Carrie Underwood, che con il brano vinse il Grammy Award come "Miglior canzone country" e come "Miglior performance vocale ... Lo riporta rockol.it