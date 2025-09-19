Addio a Brett James cantante country da Grammy morto in un incidente aereo

(Adnkronos) – Il cantante, compositore e produttore discografico statunitense Brett James, autore di successi country e vincitore di un Grammy Award per 'Jesus, Take The Wheel', è morto in un incidente aereo nella Carolina del Nord. Aveva 57 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 15:00 ora locale di giovedì 18 settembre, nei cieli di Macon County, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: addio - brett

Il “futuro” è già passato: addio MotoE! Il campionato elettrico monomarca su base Ducati chiuderà i battenti a fine 2025 tra il non stupore generale. Gli appassionati non si sono mai…Appassionati, mentre l’industria sta seguendo la strada dei carburanti bio e si - facebook.com Vai su Facebook

Brett James morto in un incidente aereo, cantante country da Grammy aveva 57 anni; Atp Chengdu, Sonego e Darderi fuori al secondo turno.

Addio a Brett James, cantante country da Grammy morto in un incidente aereo - Il cantante, compositore e produttore discografico statunitense Brett James, autore di successi country e vincitore di un Grammy Award per 'Jesus, Take The Wheel', è morto in un incidente aereo nella ... Secondo adnkronos.com