Addio a Brad Everett Young morto a 46 anni in un incidente stradale l' attore di ' Grey' s Anatomy' ucciso da auto contromano a Los Angeles

Nato il 24 luglio 1979 a Danville, in Virginia, Brad Everett Young era il secondo di tre figli. Dopo aver frequentato la Chatham High School, si era laureato alla Averett University, distinguendosi come fotografo e graphic designer Lutto nel mondo del cinema, della fotografia e dell’attivismo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio a Brad Everett Young, morto a 46 anni in un incidente stradale l'attore di 'Grey's Anatomy', ucciso da auto contromano a Los Angeles

