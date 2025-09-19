Adani, ex difensore, tra le altre, dell’Inter, ha parlato a Panorama della Serie A 20252026. Queste le sue parole, in riferimento anche ai nerazzurri. Lele Adani, ex difensore e attuale opinionista, ha recentemente commentato l’andamento della Serie A 202526, descrivendo il torneo come “non spettacolare, ma equilibrato”. Secondo Adani, il campionato italiano è particolarmente imprevedibile, con il campo che potrebbe riscrivere i piani nelle zone alte della classifica. In questo contesto, ha evidenziato il Napoli come una squadra leggermente “davanti alle altre pretendenti”, ma ha anche sottolineato l’importanza dell’ Inter, definendola una delle principali concorrenti per la lotta al titolo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Adani preoccupato: «Campionato equilibrato, ma l’Inter ha bisogno di questo»