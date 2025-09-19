Adani | L’Inter deve aiutare Chivu Juve che attacco ma Napoli super

Lele Adani, ex giocatore e oggi commentatore di calcio per la Rai, analizza la nostra serie A con uno sguardo attento e mai superficiale. Soprattutto è uno che dice sempre quello che pensa, che in fondo non sarebbe poi così difficile visto l’argomento leggero di cui parliamo. In realtà lo fanno in pochi. Adani che campionato sarà? “Non è una serie A spettacolare ma è molto equilibrata Non c’è una favorita, forse il Napoli è un po’ davanti alle altre ma il campo può sempre cambiare le carte. Il Napoli è partito molto bene evolvendosi ma molte altre squadre hanno voglia di riscatto”. I l Napoli è una squadra già completa e ha pure aggiunto giocatori di qualità a un organico già forte. 🔗 Leggi su Panorama.it

