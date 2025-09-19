E’ una Pielle Livorno incerottata, ma comunque temibilissima, quella che si presenterà domenica pomeriggio alla Bondi Arena al debutto nel campionato di B Nazionale contro l’ Adamant. I toscani dovranno certamente fare a meno di Denis Alibegovic e Luca Campori, che non hanno ancora smaltito i rispettivi problemi fisici, e che saranno costretti così a guardare i loro compagni dalle tribune. Ma coach Andrea Turchetto, ex di turno assieme a " Tatu " Ebeling, potrà contare in ogni caso su un organico capace di sopperire alle due assenze: partendo proprio dall’ex Kleb, apparso in grande forma durante la Supercoppa giocata lo scorso weekend a Ravenna, e pedina chiave di uno scacchiere che ha anche nell’ex Cento Ennio Leonzio uno dei suoi alfieri migliori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Adamant, debutto da brividi. E Marchini non sta bene